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20:26 17.10.2021

Одесса переходит в "красную зону" с 18 октября

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Одесса переходит в "красную зону" с 18 октября

Одесса с понедельника, 18 октября, переходит в "красную зону" эпидемической опасности, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

"С 18 октября Одесса входит в "красную" зону", - написал Труханов на своей странице в фейсбук.

Он отметил, что продолжается работа по подготовке отделений для пациентов с диагнозом COVID-19. "Отвечающие всем санитарным нормам палаты общей и интенсивной терапии, новое высокотехнологичное оборудование и инструментарий дают возможность оказывать помощь самым тяжелым пациентам", - пояснил он.

Также мэр сообщил, что по итогам встречи с коллективом городской больницы №1 принято решение о выделении еще 20 койко-мест в дополнение к существующим.

"По-прежнему остро стоит вопрос обеспечения кадрами. И здесь мы тоже рассчитываем на помощь со стороны государственной власти", - отметил Труханов.

При этом, градоначальник подчеркнул, что городские власти окажут медицинским работникам всю необходимую поддержку.

Теги: #украина #красная_зона #одесса
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