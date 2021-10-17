Зеленский: Если бы РФ подтвердила, что у Медведчука есть российское гражданство, мы бы рассмотрели возможности его обмена на действительных граждан Украины

Если бы Российская Федерация подтвердила, что у народного депутата Виктора Медведчука (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"), подозреваемого в государственной измене и финансировании терроризма, есть российское гражданство, мы бы рассмотрели возможности его обмена на действительных граждан Украины, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Прямых вещей не было. Какие могут быть намеки? Господин Медведчук - гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство, к примеру, (скажем так, вполне возможно) то тогда мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на действительных героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине", - сказал Зеленский в комментарии телеканалу ICTV в воскресенье.