Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня с начала суток, потерь нет

Российские наемники на Донбассе с начала воскресенья трижды нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в сообщении штаба.

В частности, в направлении Луганского наемники совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов. В сторону Талаковки враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Крымского враг применил станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.