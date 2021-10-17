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19:30 17.10.2021

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня с начала суток, потерь нет

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Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня с начала суток, потерь нет

Российские наемники на Донбассе с начала воскресенья трижды нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в сообщении штаба.

В частности, в направлении Луганского наемники совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов. В сторону Талаковки враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Крымского враг применил станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

Теги: #украина #донбасс #обстановка
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