Из-за "минирования" ТЦ в Харькове эвакуировали 465 человек

Полиция закончила проверку сообщения о минировании четырех торговых центров в Харькове, которое поступило в субботу вечером.

"Специалисты обследовали более 43 тыс. кв. метров помещений и 2 тыс. кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 465 граждан. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание на срок от 2 до 6 лет лишения свободы.