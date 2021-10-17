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16:21 17.10.2021

Турция может получить от США самолеты F-16 в качестве компенсации инвестиций в проект F-35 - Эрдоган

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Турция может получить от США самолеты F-16 в качестве компенсации инвестиций в проект F-35 - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что Вашингтон предложил поставить Турции истребители F-16 в обмен на сделанные ею ранее инвестиции в программу F-35, из которой Анкару исключили несколько лет назад, сообщают западные СМИ.

"Мы произвели оплату в размере $1,4 млрд за самолеты F-35. И у США есть предложение в обмен на эту оплату", - приводят СМИ слова Эрдогана.

По словам Эрдогана, в настоящее время с Вашингтоном идут соответствующие переговоры.

Он отметил, что Турция работает над дальнейшим развитием своего флота "от модернизации имеющихся F-16 до новых дополнительных закупок F-16".

Ранее Эрдоган заявлял, что, несмотря на выплату $1,4 млрд, Анкара так и не получила американские истребители-бомбардировщики F-35.

Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в ответ на то, что Турция приобрела российские ЗРК С-400.

Теги: #истребители_f16 #сша #турция
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