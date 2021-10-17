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15:41 17.10.2021

Украинские правоохранители обнаружили в Донецкой области схрон с боеприпасами

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Украинские правоохранители обнаружили в Донецкой области схрон с боеприпасами

В ходе проведения контрдиверсионных мероприятий на окраине города Светлодарск (Донецкая обл.) украинские правоохранители обнаружили схрон с боеприпасами и гранатами, сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

"Благодаря слаженным действиям подразделений Государственной пограничной службы Украины, Национальной гвардии, СБУ и Нацполиции, был обнаружен опасный тайник… Общая межведомственная группа обнаружила схрон с военными средствами поражения", - говорится в сообщении штаба в Фейсбуке.

Всего правоохранителями изъято около 700 патронов калибра 7,62 мм, более 100 патронов калибра 5,45 мм, 1 патрон - 12,7 мм, а также 2 гранаты РГД-5 и 1 запал УЗРГМ.

"Обнаруженные опасные предметы переданы представителям Национальной полиции", - отмечают в штабе ООС.

Теги: #боеприпасы #схрон
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