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12:36 17.10.2021

В главной мечети Мекки отменили социальную дистанцию

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В главной мечети Мекки отменили социальную дистанцию

В крупнейшей мечети мира аль-Харам в городе Мекке - центре паломничества мусульман - в воскресенье впервые с начала пандемии COVID-19 провели молитву без мер социального дистанцирования, передают западные СМИ.

По их данным, работники аль-Харам в соответствии с решением восстановить полноценные службы убрали с пола мечети стикеры, помогающие верующим соблюдать достаточную дистанцию друг от друга.

Саудовские СМИ отмечают, что теперь, после отмены мер, Мекка будет принимать иностранцев, совершающих Умру - малое паломничество в этот город.

При этом, как отмечают СМИ, ссылаясь на власти Саудовской Аравии, посетители мечети должны быть полностью привиты от COVID-19 и носить маски на ее территории. Кроме того, для прихожан по-прежнему ограничен доступ к главной мусульманской святыне Каабе.

В июле из-за коронавирусных ограничений лишь 60 тыс. вакцинированных жителей страны смогли принять участие в хадже - паломничестве в Мекку в определенное время года.

Пандемия COVID-19 существенно нарушила проведение этих двух мусульманских паломничеств, которые, как правило, являются крупным источником дохода для королевства.

Саудовская Аравия в последние месяцы постепенно начинает возвращение к нормальной жизни. С 1 августа королевство начало принимать полностью вакцинированных от коронавируса туристов. Кроме того, с воскресенья привитые болельщики смогут посещать спортивные мероприятия на всех стадионах страны и других спортивных объектах.

В Саудовской Аравии с начала пандемии выявили свыше 547 тыс. случаев коронавируса, более 8,7 тыс. инфицированных скончались.

Теги: #отмена #мечеть #ограничения #мекка
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