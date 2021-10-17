На территории Одесского нефтеперерабатывающего завода неизвестные подожгли серу

На территории недействующего Одесского нефтеперерабатывающего завода вследствие неосторожного обращения с огнем неустановленными лицами начался пожар, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"16 октября, в 14 часов 11 минут, в Службу спасения поступило сообщение, что с территории Одесского нефтеперерабатывающего завода поступает едкий запах дыма. По прибытию к месту вызова пожарно-спасательных подразделений был обнаружен очаг возгорания серы в складском помещении предприятия", - говорится в сообщении.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар на начальной стадии и не допустили распространения огня на всю площадь химического вещества, которая составляет 400 кв. м.

"Вероятной причиной возгорания считается неосторожное обращение с огнем не установленными лицами", - резюмируют в ГСЧС.