События

11:31 17.10.2021

В Днепропетровской области столкнулись "скорая" и маршрутка, пострадали шесть человек

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В Днепропетровской области столкнулись "скорая" и маршрутка, пострадали шесть человек

Вблизи поселка Подлужье (Днепропетровская обл.) произошло столкновение автомобиля экстренной медицинской помощи и маршрутного микроавтобуса, в результате чего пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в воскресенье.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие на 340 километре автодороги национального значения Н-08 с участием маршрутного междугородной микроавтобуса Volkswagen LT-35, который двигался по маршруту "Кременчуг-Днепр" и автомобилем экстренной медицинской помощи Citroen Jumper", - говорится в сообщении.

От удара Volkswagen съехал в кювет и перевернулся на бок.

"В момент столкновения в маршрутке находилось 11 человек, в транспортном средстве медиков находилось три работника. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров маршрутного такси", - подчеркивают в ГСЧС.

Трех пострадавших женщин (2000, 1996, 1967 годов рождения) и двух пострадавших мужчин 1983 года рождения госпитализировали в Каменскую городскую больницу скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.

Предварительно, у всех пострадавших травмы легкой степени тяжести (ушибы различных частей тела).

"Еще одна пострадавшая, женщина 2000 года рождения от госпитализации отказалась", - подчеркивают спасатели.

Теги: #дтп #днепропетровская_область
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