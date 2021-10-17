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10:58 17.10.2021

В ДТП во Львовской области погибли два человека

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В ДТП во Львовской области погибли два человека

Два человека погибли в ДТП во Львовской области в воскресенье утром, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС во Львовской области.

По данным пресс-службы, сообщение об аварии в селе Ясенивцы Золочевского района поступило в 07:45. "На трассе Львов-Тернополь водитель "Лада Приора" не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF. Вследствие столкновения погибли водитель и пассажир автомобиля "Лада", - указано в сообщении.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают.

Теги: #львовская #дтп_жертвы
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