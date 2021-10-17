События

10:30 17.10.2021

Китай провел испытание гиперзвуковой ракеты, облетевшей всю планету

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Китай провел испытание гиперзвуковой ракеты, облетевшей всю планету

Китайская гиперзвуковая ракета, способная нести ядерный боезаряд, в августе облетела всю планету перед тем как поразить цель, сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники, ознакомленные с данными американской разведки.

Как отметили источники газеты, Китай продемонстрировал "передовой космический потенциал, застигнувший разведку Соединенных Штатов врасплох".

По словам источников газеты, знакомых с разведданными, гиперзвуковой планирующий блок лишь на несколько десятков метров отклонился от цели. Однако, как они отметили, "испытание показало, что Китай добился поразительного прогресса в разработке гиперзвукового оружия и гораздо дальше продвинулся в этой сфере, чем полагали американские официальные лица".

"Мы понятия не имеем, как они это сделали", - заявил один из источников газеты.

Испытание подняло новые вопросы о том, почему США часто недооценивают модернизацию вооруженных сил Китая, отмечает издание.

По мнению экспертов, в случае полета гиперзвукового аппарата через Антарктиду Китай может нанести удар по США с южного направления, которое совершенно не прикрыто системой противоракетной обороны.

Теги: #сша #китай #гиперзвук
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