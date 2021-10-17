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09:18 17.10.2021

На трассе Киев - Чоп в ДТП погибли два человека

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На трассе Киев - Чоп в ДТП погибли два человека

На трассе М-06 вблизи пгт Пулины (Житомирская обл.) в дорожно-транспортном происшествии автомобиля и грузовика погибли два человека, сообщили в патрульной полиции Житомирской области.

"Сегодня, около 1.00 ночи, на автодороге М-06 вблизи пгт Пулины, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием автомобиля Audi и грузовики Mercedes. В результате ДТП водитель и пассажирка легковушки погибли на месте происшествия", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в воскресенье утром.

Патрульные обеспечили охрану места дорожно-транспортного происшествия и осуществляли регулирование дорожного движения.

Детали ДТП устанавливаются.

Теги: #житомирская #дтп_жертвы
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