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В Украине за сутки зафиксировано 11288 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 3541 человек, 219 умерли

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В Украине за сутки зафиксировано 11288 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 3541 человек, 219 умерли

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 11 288 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 3 541 человек, 219 умерло. За сутки вакцинировано 82 200 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 16 октября 2021 в Украине: зафиксировано 11 288 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1086, медработников - 154) 82 200 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 48 646 человек полностью иммунизированы – 34 154 человека. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 4 747 человек; летальных случаев - 219; выздоровели – 3 541 человек", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 16 октября сообщалось о 12 983 новых подтвержденных случаях инфицирования, 15 октября зафиксировано 13 624 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 октября зафиксировано 18 881 новый случай заболевания СOVID-19, 13 октября 2021 сообщалось о 16 309 новых инфицированных, 12 октября зафиксировано 11 996 новых случаев заболевания СOVID-19, 11 октября зафиксировано 8 832 новых случая заболевания СOVID-19, 10 октября сообщалось о 11 344 новых инфицированных.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 635 170 человек, выздоровели 2 325 997 человек, летальных случаев - 60 633.

С начала прививочной кампании привито 7 922 415 человек, из них получили одну дозу – 7 922 413 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 467 945 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 307 558 прививок.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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