Российские наемники 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе за сутки

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим тишины, без потерь. С начала текущих суток режим тишины не нарушался, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 16 октября, зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения… Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье утром.

Военные отметили, что для того чтобы заставить противника прекратить огневую активность открывался ответный огонь, не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения.

"По состоянию на 7:00 утра, 17 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – сказано в сообщении.