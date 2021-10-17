События

04:59 17.10.2021

В Эстонии пройдут местные выборы

2 мин читать
В Эстонии пройдут местные выборы

В Эстонии в воскресенье состоятся выборы в собрания местных самоуправлений.

Как сообщили "Интерфаксу" в республиканской выборной комиссии, всего в депутаты местных самоуправлений баллотируется 10 тыс. 25 человек, из них 6 тыс. 322 в партийных списках, 3 тыс. 660 в списках избирательных союзов и 43 независимых кандидата. Среди кандидатов 61,6% мужчины и 38,4% женщины.

В выборах принимают участие 136 избирательных союзов и 8 партий. В этот раз не стала выходить со своими списками немногочисленная Объединенная левая партия Эстонии, в которую входят в основном русскоговорящие граждане.

Голосование пройдет на всех избирательных участках с 9:00 до 20:00.

Воскресное голосование завершит предшествующую неделю выборов, в ходе которой можно было проголосовать досрочно непосредственно на избирательных участках в центрах городов и волостей, а также электронным путем.

По состоянию на субботу всего в Эстонии досрочно приняли участие в выборах 425 385 человек, т.е. 39,6% избирателей, из них 149 809 проголосовали на избирательных участках и 263 566 - электронно, что является рекордным показателем электронного голосования. Это больше, чем на последних выборах в местные органы власти, а также на выборах в парламент. Всего в этом году на местных выборах могут проголосовать 1 073 960 человек.

В Таллине, помимо избирательных участков, которые будут работать в помещениях, можно будет проголосовать на свежем воздухе в специально оборудованных палатках. На избирательных участках не будет осуществляться проверка COVID-сертификатов.

Правом голоса на выборах собрания местных самоуправлений обладают жители, достигшие 16-летнего возраста по состоянию на 17 октября.

Наряду с гражданами Эстонии, избирательным правом на выборах в собрания местных самоуправлений обладают также граждане других государств Европейского союза и иностранцы, имеющие долгосрочный или постоянный вид на жительство (в том числе граждане РФ, Украины, Беларуси и других стран), а также обладатели "серых паспортов" лиц без гражданства.

Как ожидается, наиболее острая борьба пройдет за город Таллин. В настоящее время здесь столичное правительство сформировано единолично партией Центра. Победу на предыдущих выборах центристы получили благодаря голосам русскоговорящих избирателей. Однако в последние годы партия, ранее отстаивавшая интересы некоренного населения, потеряла свой прежний авторитет среди русскоговорящих жителей столицы.

Тем не менее, по предсказаниям политологов и СМИ, партия Центра все же победит в Таллине, но уже не сможет сформировать коалицию без участия нынешней оппозиции.

Теги: #эстония #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:43 15.10.2021
СНБО ввел санкции против 237 человек за организацию выборов в Госдуму РФ на оккупированной части Донбасса и в Крыму

СНБО ввел санкции против 237 человек за организацию выборов в Госдуму РФ на оккупированной части Донбасса и в Крыму

08:37 14.10.2021
Нижняя палата парламента Японии распущена

Нижняя палата парламента Японии распущена

16:40 13.10.2021
Латвия и Эстония утвердили новую методику энерготорговли с Россией

Латвия и Эстония утвердили новую методику энерготорговли с Россией

03:04 13.10.2021
Боррель назвал парламентские выборы в Ираке важным шагом в укреплении демократии и стабильности

Боррель назвал парламентские выборы в Ираке важным шагом в укреплении демократии и стабильности

20:02 09.10.2021
Центристы лидируют на парламентских выборах в Чехии

Центристы лидируют на парламентских выборах в Чехии

11:12 09.10.2021
В Чехии второй день проходят парламентские выборы

В Чехии второй день проходят парламентские выборы

19:18 05.10.2021
Таран: рассчитываем на последовательную позицию наших друзей в разблокировании заседаний Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны и получении ПДЧ

Таран: рассчитываем на последовательную позицию наших друзей в разблокировании заседаний Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны и получении ПДЧ

03:31 04.10.2021
Фумио Кисида станет сотым премьером в истории Японии

Фумио Кисида станет сотым премьером в истории Японии

13:46 03.10.2021
Второй тур выборов мэра Тбилиси состоится 30 октября

Второй тур выборов мэра Тбилиси состоится 30 октября

13:24 03.10.2021
Правящая партия Грузии опережает на местных выборах сторонников Саакашвили более чем на 15% - ЦИК

Правящая партия Грузии опережает на местных выборах сторонников Саакашвили более чем на 15% - ЦИК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, потерь нет – штаб ООС

СБУ задержала членов преступной группировки, которые в 2016 году нападали на банки и инкассаторов в Запорожье

В Украине за сутки зафиксировано 12 983 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 5 874 человека, 277 умерло

В результате обстрелов украинских позиций на Донбассе ранен один военнослужащий

Данилов: российская торговая сеть "Mere" больше не может работать на территории Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

В Запорожье с 18 октября вводится "красный" уровень эпидопасности и допограничения

США готовятся провести в районе Тихого океана ракетный пуск

В Харькове полиция ищет взрывчатку в торговых центрах

Представители Узбекистана и Афганистана после переговоров согласуют "дорожную карту"

В Харькове пенсионерку загрызли собаки, полиция открыла дело

Первая новейшая стратегическая атомная подлодка класса "Колумбия" обойдется США в $8,5 млрд

США в ближайшие полтора года планируют провести три испытания гиперзвуковых ракет наземного базирования

Арахамия в поддержку Саакашвили: Михаил, Украина с вами, вы нам нужны, ждем вас дома

Анкара ожидает от Берлина сохранения курса Меркель - Эрдоган

Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, потерь нет – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА