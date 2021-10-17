В Эстонии пройдут местные выборы

В Эстонии в воскресенье состоятся выборы в собрания местных самоуправлений.

Как сообщили "Интерфаксу" в республиканской выборной комиссии, всего в депутаты местных самоуправлений баллотируется 10 тыс. 25 человек, из них 6 тыс. 322 в партийных списках, 3 тыс. 660 в списках избирательных союзов и 43 независимых кандидата. Среди кандидатов 61,6% мужчины и 38,4% женщины.

В выборах принимают участие 136 избирательных союзов и 8 партий. В этот раз не стала выходить со своими списками немногочисленная Объединенная левая партия Эстонии, в которую входят в основном русскоговорящие граждане.

Голосование пройдет на всех избирательных участках с 9:00 до 20:00.

Воскресное голосование завершит предшествующую неделю выборов, в ходе которой можно было проголосовать досрочно непосредственно на избирательных участках в центрах городов и волостей, а также электронным путем.

По состоянию на субботу всего в Эстонии досрочно приняли участие в выборах 425 385 человек, т.е. 39,6% избирателей, из них 149 809 проголосовали на избирательных участках и 263 566 - электронно, что является рекордным показателем электронного голосования. Это больше, чем на последних выборах в местные органы власти, а также на выборах в парламент. Всего в этом году на местных выборах могут проголосовать 1 073 960 человек.

В Таллине, помимо избирательных участков, которые будут работать в помещениях, можно будет проголосовать на свежем воздухе в специально оборудованных палатках. На избирательных участках не будет осуществляться проверка COVID-сертификатов.

Правом голоса на выборах собрания местных самоуправлений обладают жители, достигшие 16-летнего возраста по состоянию на 17 октября.

Наряду с гражданами Эстонии, избирательным правом на выборах в собрания местных самоуправлений обладают также граждане других государств Европейского союза и иностранцы, имеющие долгосрочный или постоянный вид на жительство (в том числе граждане РФ, Украины, Беларуси и других стран), а также обладатели "серых паспортов" лиц без гражданства.

Как ожидается, наиболее острая борьба пройдет за город Таллин. В настоящее время здесь столичное правительство сформировано единолично партией Центра. Победу на предыдущих выборах центристы получили благодаря голосам русскоговорящих избирателей. Однако в последние годы партия, ранее отстаивавшая интересы некоренного населения, потеряла свой прежний авторитет среди русскоговорящих жителей столицы.

Тем не менее, по предсказаниям политологов и СМИ, партия Центра все же победит в Таллине, но уже не сможет сформировать коалицию без участия нынешней оппозиции.