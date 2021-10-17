В Запорожье с 18 октября вводится "красный" уровень эпидопасности и допограничения

В Запорожье из-за осложнения эпидемической ситуации, внеочередное заседание местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Запорожье установило с 00:00 18 октября ввести "красный" уровень эпидемической опасности и дополнительные ограничительные меры.

"С 00:00 18 октября в Запорожье устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности", - говорится в сообщении на сайте Запорожского горсовета.

В связи с этим вводятся дополнительные ограничительные меры в городе, которые предусмотрены "красной" эпидемической зоной. Они вводятся в дополнение к действующим ранее ограничениям. В частности дополнительно запрещается:

1) прием посетителей заведениями общественного питания (баров, ресторанов, кафе), кроме доставки заказов и заказов на вынос и заведений общественного питания в аэропортах;

2) прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

3) прием посетителей в других заведениях развлекательной деятельности;

4) прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме субъектов хозяйствования, которые торгуют продуктами питания, горючим, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными средствами массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и посадочным материалом (цветами, растениями), удобрениями, средствами защиты растений;

5) прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников;

6) прием в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, посетителей, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения санитарных и противоэпидемических мер;

7) проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта, профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения участниками санитарных и противоэпидемических мер и осуществление обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников, мероприятий по аттестации соискателей, мероприятий по оценке качества образования;

8) деятельность рынков, кроме продовольственных;

9) посещение учреждений образования соискателями образования, кроме детских садов, учащихся специальных учреждений образования и 1-4 классов школ, а также кроме учреждений образования, все сотрудники которых имеют сертификат о полной вакцинации от коронавируса, отрицательный результат тестирования методом ПЦР или документ о выздоровлени от коронавируса;

10) проведение государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме: оказание медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов; оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным; оказание медицинской помощи в спецотделениях больниц пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями; оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях; предоставление плановой медицинской помощи учреждениями здравоохранения национального уровня, которые оказывают третичную (высокоспециализированную) медицинскую помощь, при условии соблюдения санитарных и противоэпидемических мер; проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочка) существует значительный риск для жизни или здоровья людей;

11) пребывание без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно: на территориях больниц и школ; в подземных переходах; на остановках общественного транспорта; на других территориях общего пользования в случае невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 м;

12) деятельность заведений, предоставляющих услуги по размещению.

Ограничения, предусмотренные пунктами 1-7, 8, и 12, не применяются при наличии у всех участников (посетителей, пользователей), кроме лиц, не достигших 18 лет, и организаторов мероприятия (сотрудников заведения, рынка) отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, которое проведено не более чем за 72 часа до осуществления мероприятия (посещение заведения, рынка), или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, или выздоровления лица от коронавируса.