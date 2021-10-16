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23:55 16.10.2021

Представители Узбекистана и Афганистана после переговоров согласуют "дорожную карту"

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Представители Узбекистана и Афганистана после переговоров согласуют "дорожную карту"

По итогам переговоров делегаций Узбекистана и движения "Талибан" в Термезе были сформированы совместные рабочие группы, сообщил в субботу официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

"Дорожная карта будет завершена в ближайшие десять дней и будет представлена лидерам обеих сторон для принятия решения", - написал Муджахид в твиттер.

В субботу делегация движения "Талибан" во главе с заместителем премьер-министра движения Абдул Саламом Ханафи прибыла в приграничный с Афганистаном узбекский город Термез, где провела переговоры с делегацией высокого уровня Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Сардором Умурзаковым.

"Были обсуждены вопросы расширения двусторонней торговли с узбекской стороной, особенно увеличения объемов поставок топлива и предметов первой необходимости в предстоящую зиму, предоставления транзитных объектов для афганских предпринимателей, сотрудничества в сфере здравоохранения, электроснабжения, в частности линии электропередачи Сархан-Пули-Хумри", - сообщил Муджахид.

По его словам, стороны подробно обсудили строительство железные дороги Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар.

Теги: #афганистан #переговоры #узбекистан #итоги
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