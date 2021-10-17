События

07:00 17.10.2021

17 октября: Какой сегодня праздник

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17 октября: Какой сегодня праздник

Во всем мире сегодня отмечают День борьбы с нищетой, в Украине - День работников пищевой промышленности, в Германии – праздник урожая.

В этот день, в 1113 году, было окончено строительство Киево-Михайловского золотоверхого собора, а в 1676 году между Речью Посполитой и Османской империей в Журавно (современная Львовская область) был подписан мирный договор. Это событие стало завершающим этапом польско-турецкой войны 1672-1676 гг.

Каждый седьмой житель нашего современного мира голодает, и каждый день на планете Земля от голода умирает около 20 тыс. детей. 17 октября 1987 года сто тысяч человек вышли на площадь Трокадеро в Париже, чтобы вспомнить жертв крайней нищеты, насилия и голода. С тех пор во всем мире эта дата считается Международным днем борьбы за ликвидацию нищеты. Отметить этот день очень легко: просто накормите голодного и поделитесь с нуждающимся.

День работников пищевой промышленности отмечается в Украине ежегодно в третье воскресенье октября в соответствии с Указом Президента Украины от 8 августа 1995 года.

Кирмес в Германии — праздник урожая, который сегодня отмечается ярмарками и народными гуляниями. В основном он празднуется в деревнях и небольших немецких городках. Праздник начинается с откапывания Кирмеса, соломенного чучела с бутылочкой шнапса, которого закапывают в землю за две недели до этого дня.

Жители США сегодня совершенно непредсказуемы, поскольку отмечают День крайностей. Например, можно прыгнуть с моста. Именно так поступают банджи-джамперы, которые сегодня отмечают День моста. Праздник европейский, а вот самый высокий 321-метровый мост, откуда совершают такие прыжки - Ройал-Гордж - находится как раз в Америке, в штате Колорадо.

118 лет назад в Детройте изобретатель Генри Мартин Лиланд придумал первый автомобиль на базе одноциллиндровых двигателей и назвал его Cadillac, в честь основателя города Антуана де Ламот-Кадильяка. Среди существующих сегодня американских автомобильных марок старше Cadillac только Buick. Кстати, заводить автомобиль при помощи электрического пускового устройства, а заодно оснастить его ходовыми огнями тоже впервые додумались на заводе Cadillac в 1912 году.

Православная церковь 17 октября чтит память мученика Ерофея (Иерофея), который жил в Афинах в I веке. Одновременно с Дионисием обращен в христианство и стал учеником апостола Павла. Им же был посвящен и в сан епископа, в то время Ерофей уже был членом афинского ареопага. Предание гласит, что Ерофей и Дионисий своими глазами видели захоронение Богоматери. Что касается дальнейшей судьбы Ерофея, он был убит язычниками после того, как пытался проповедовать среди них христианство.

Приметы:

С Ерофея и зима шубу надевает.

С Ерофея холода сильнее.

Вечерняя заря красного цвета – к ветреной погоде.

Если птицы нахохлились, к ненастью.

Именины: Степан, Петр, Павел, Владимир, Николай, Василий.

Теги: #именины #приметы #этот_день #праздник_сегодня
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