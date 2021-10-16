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19:18 16.10.2021

Арахамия в поддержку Саакашвили: Михаил, Украина с вами, вы нам нужны, ждем вас дома

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Арахамия в поддержку Саакашвили: Михаил, Украина с вами, вы нам нужны, ждем вас дома

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия снял видеообращение на поддержку задержанного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Арахамия заявил, что требует немедленного освобождения Саакашвили.

Видеообращение опубликовано в телеграмм-канале Саакашвили в субботу вечером.

"Я – Давид Арахамия, председатель президентской партии "Слуга народа" и лидер парламентского большинства, записываю это видео, чтобы выразить свою поддержку главе Национального совета реформ Михаилу Саакашвили. Мы требуем, чтобы его немедленного освободили. Я недавно был в Грузии и видел огромные достижения и все те огромные объекты капитального строительства, которые были построены Михаилом. Михаил действительно реформатор и продвигает очень много реформаторских идей и здесь в Украине. Михаил, Украина с вами, вы нам нужны, ждем вас дома!", – говорится в видеообращении.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили, тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.

 

Теги: #саакашвили #видео #арахамия
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