Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе с начала субботы шесть раза нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В направлении Луганского наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем. В сторону Новотошковского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем", - сказано в сообщении в Facebook.

Также позиции украинских воинов у Красногоровки и Крымского враг обстрелял из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, у Широкино - из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет",- говорится в сообщении.