События

18:08 16.10.2021

Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, потерь нет – штаб ООС

1 мин читать
Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе с начала субботы шесть раза нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В направлении Луганского наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем. В сторону Новотошковского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем", - сказано в сообщении в Facebook.

Также позиции украинских воинов у Красногоровки и Крымского враг обстрелял из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, у Широкино - из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет",- говорится в сообщении.

Теги: #всу #оос #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:11 16.10.2021
В результате обстрелов украинских позиций на Донбассе ранен один военнослужащий

В результате обстрелов украинских позиций на Донбассе ранен один военнослужащий

19:23 15.10.2021
Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

07:11 15.10.2021
Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе

20:07 14.10.2021
Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Донбассе

Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Донбассе

17:41 14.10.2021
С начала текущих суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

С начала текущих суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

17:03 14.10.2021
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Донбасс

Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Донбасс

14:02 14.10.2021
Зеленский: война на Донбассе – вызов, который необходимо преодолеть ради мира в будущем

Зеленский: война на Донбассе – вызов, который необходимо преодолеть ради мира в будущем

11:18 14.10.2021
Зеленский поручил выплатить в полном объеме денежное обеспечение военным ВСУ и премию по случаю Дня защитников и защитниц Украины

Зеленский поручил выплатить в полном объеме денежное обеспечение военным ВСУ и премию по случаю Дня защитников и защитниц Украины

07:25 14.10.2021
Российские наемники 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе за сутки, ранен украинский военнослужащий

Российские наемники 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе за сутки, ранен украинский военнослужащий

19:12 13.10.2021
Украинская делегация в ТКГ призвала РФ открыть КПВВ на Донбассе для получения пенсий и вакцинирования

Украинская делегация в ТКГ призвала РФ открыть КПВВ на Донбассе для получения пенсий и вакцинирования

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ задержала членов преступной группировки, которые в 2016 году нападали на банки и инкассаторов в Запорожье

В Украине за сутки зафиксировано 12 983 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 5 874 человека, 277 умерло

В результате обстрелов украинских позиций на Донбассе ранен один военнослужащий

Данилов: российская торговая сеть "Mere" больше не может работать на территории Украины

В СНБО приняли стратегию информационной безопасности Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Анкара ожидает от Берлина сохранения курса Меркель - Эрдоган

Суд Киева арестовал водителя грузовика, сбившего на пешеходном переходе двух людей, один из которых погиб - полиция

Помощник шерифа погиб и двое получили ранения в ходе стрельбы в Техасе

Полиция задержала мужчину, причастного к стрельбе по автомобилю, в результате чего пострадали двое людей

Противники Саакашвили проводят акцию у стен Руставской тюрьмы

В Латвии отмечен антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19

Правоохранители сообщили о подозрении злоумышленникам, которые похитили 19-летнего фотографа и требовали у ее родителей выкуп в 2 млн евро

Космический зонд NASA Lucy стоимостью $1 млрд стартовал для изучения астероидов возле Юпитера

Погода в Украине: завтра на юге, послезавтра в западных и северных областях ожидаются небольшие дожди

СБУ задержала членов преступной группировки, которые в 2016 году нападали на банки и инкассаторов в Запорожье

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА