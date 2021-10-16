Суд Киева арестовал водителя грузовика, сбившего на пешеходном переходе двух людей, один из которых погиб - полиция

Шевченковский суд Киева арестовал водителя грузовика, который в состоянии алкогольного опьянения сбил на пешеходном переходе на проспекте Степана Бандеры двух людей.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, ДТП произошло вчера в Оболонском районе столицы. Водитель грузовика "МАН", 1974 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения, он задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Правонарушитель совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшие, 1977 и 1996 года рождения, госпитализированы в больницу. Сегодня один из мужчин от полученных травм скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.286-1 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения.

Правоохранители сообщили водителю о подозрении. Постановлением Шевченковского районного суда Киева в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.

В свою очередь сценарист "Суспильного" Александр Зинченко в своем Facebook сообщил, что он является пострадавшим в ДТП.

"Вчера на нас с Александром Шибицким на тротуаре сбил пьяный на грузовике. Только что мне сообщили, что Саша не стало. У меня наоборот - второй день рождения. Я обошелся рассечением и легким сотрясением мозга. Дорогие друзья, я - в шоке. Саша в мае потерял отца. Теперь семья потеряла сына. Я очень прошу помочь семье Саши. Ему через неделю должно было быть 25", - написал Зинченко.