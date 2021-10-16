События

17:22 16.10.2021

Помощник шерифа погиб и двое получили ранения в ходе стрельбы в Техасе

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Стрельба произошла ранним утром в субботу возле бара в американском Хьюстоне в Техасе, погиб помощник шерифа и еще двое получили ранения, сообщает CNN.

"Мы полагаем, что на них напали и застрелили из ружья. Они, вероятно, попытались вмешаться в ограбление... Они попытались задержать или арестовать подозреваемого, и на них напали", - заявил помощник главы местной полиции Джеймс Джойс.

Один человек взят под стражу, однако пока не сообщается, подозреваемый ли это или же свидетель.

Теги: #стрельба #сша #полиция
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