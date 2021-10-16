Полиция задержала мужчину, причастного к стрельбе по автомобилю, в результате чего пострадали двое людей

Следователи сообщили о подозрении 22-летнему жителю Ивано-Франковска, причастному к стрельбе по автомобилю 14 октября в Черновцах.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области, 14 октября в полицию поступило сообщение о том, что в больницу доставлены двое местных жителей с огнестрельными ранениями рук.

"Правоохранители установили, что на одной из улиц областного центра неизвестные совершили несколько выстрелов из оружия по машине во время движения. На тот момент в авто находились 49-летний черновчанин и 63-летняя пассажирка. В результате обстрела оба получили травмы рук различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

В ходе проведения неотложных первоочередных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали злоумышленника. Им оказался 22-летний житель Ивано-Франковск.

В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи полиции начали уголовное производство по ч.2 ст.15, п.п. 1, 12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику уже сообщено о подозрении.

"Сегодня, 16 октября, по ходатайству правоохранительных органов суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.