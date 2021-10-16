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14:05 16.10.2021

Правоохранители сообщили о подозрении злоумышленникам, которые похитили 19-летнего фотографа и требовали у ее родителей выкуп в 2 млн евро

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Правоохранители сообщили о подозрении злоумышленникам, которые похитили 19-летнего фотографа и требовали у ее родителей выкуп в 2 млн евро

При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры сообщено о подозрении четырем участникам преступной группы, среди которых двое несовершеннолетних, по фактам незаконного лишения свободы и вымогательства 2 млн евро, сообщает Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, подозреваемые под видом клиентов договорились с 19-летней фотографом о проведении фотосессии в квартире во Львове. После того, как девушка пришла на съемку, они незаконно лишили его свободы и потребовали у ее родителей деньги за освобождение дочери. В случае отказа угрожали расправой над ней", - сказано в сообщении.

После обращения родителей в полицию, правоохранители установили местонахождение девушки и задержали похитителей.

Следствие продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: #преступники #подозрение #львовская_область
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