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13:25 16.10.2021

Космический зонд NASA Lucy стоимостью $1 млрд стартовал для изучения астероидов возле Юпитера

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Космический зонд NASA Lucy стоимостью $1 млрд стартовал для изучения астероидов возле Юпитера

Американский космический аппарат Lucy, который поможет раскрыть тайны происхождения Солнечной системы, в субботу стартовал с миссией по изучению так называемых Троянских астероидов, которые кружат вокруг Солнца по той же орбите, что и планета Юпитер, сообщило NASA.

Как полагают ученые, эти небольшие небесные тела представляют собой остатки (окаменелости) первозданного протопланетного материала, из которого формировалась Солнечная система.

Запуск будет осуществлен с помощью ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance со стартовой площадки SLC-41 на космодроме на мысе Канаверал во Флориде в 05:34 по времени Восточного побережья США (в 12:34 по Киеву).

Космический аппарат весом 1,5 тонны будет изучать две крупные группы Троянских астероидов, которые могут дать данные о начальном периоде формирования и эволюции планет Солнечной системы.

"Это уникальная возможность для открытий, поскольку мы будем исследовать далекое прошлое нашей Солнечной системы", - сказал научный сотрудник проекта Lucy в NASA Том Стэтлер.

Астероиды находятся в первозданном состоянии с начала формирования Солнечной системы 4,5 млрд лет назад. Lucy совершит серию пролетов на максимально близком расстоянии к астероидам в целях изучения геологии, химии и физики этих тел Солнечной системы.

Миссия аппарата, которому предстоит преодолеть расстояние в 6,3 млрд км, продлится 12 лет. Lucy будет проводить исследования лишь во время сближений с астероидами. Вся его научная нагрузка состоит из средств дистанционных наблюдений. Никаких спускаемых модулей и заборов грунта не предполагается. Научные инструменты зонда позволят получить детальные снимки поверхности астероидов, определить их массу, свойства и состав поверхностного слоя, включая наличие водяного льда и органических веществ.

Первый пролёт аппарата мимо Троянского астероида, который находится на той же орбите, что и Юпитер, ожидается 20 апреля 2025 года, а в 2033 году последний. Всего зонд в ходе серии пролетов изучит восемь астероидов.

Стоимость миссии оценивается в $981 млн.

Теги: #космос #nasa
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