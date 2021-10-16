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13:06 16.10.2021

Погода в Украине: завтра на юге, послезавтра в западных и северных областях ожидаются небольшие дожди

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Погода в Украине: завтра на юге, послезавтра в западных и северных областях ожидаются небольшие дожди

В ближайшие двое суток в Украине ожидается колебание атмосферного давления, завтра на юге, послезавтра в западных и северных областях ожидаются небольшие дожди, сообщает Укргидрометцентр

В большинстве западных и северных областей ночью и утром туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6 ° тепла, днем 8-13 °(в Карпатах в течение суток от 4° тепла до 1° мороза), в южной части ночью 6-11° тепла, днем 11-16 °.

В Киеве - без осадков; температура ночью 4-6° тепла, днем 10-12°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 октября самая высокая температура днем была 24,0° в 2018г., самая низкая ночью -5,8° в 1976 г..

В понедельник, 18 октября, погода в основном без осадков, лишь во второй половине дня в западных и северных областях местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 3-10 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, на юге страны 3-8°; днем 7-12°, на юге и в Закарпатье до 14°.

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 3-10 м/с.

Температура ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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