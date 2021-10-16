На территории Авдеевского коксохимического завода произошел пожар, пострадавших нет - ГСЧС

В Донецкой области утром пожарные ликвидировали пожар на территории Авдеевского коксохимического завода, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"16 октября в ГСЧС поступила информация, что в г.Авдеевка на территории коксохимического завода возникло возгорание перегретого кокса на конвейерной ленте на площади 350 кв", - сказано в сообщении.

В 11:06 в возгорание локализовали на площади 350 м.кв., в 11:23 - ликивидировали. Жертв и пострадавших нет.

К тушению от ГСЧС привлечено 48 человек и 12 ед. техники.