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12:19 16.10.2021

На территории Авдеевского коксохимического завода произошел пожар, пострадавших нет - ГСЧС

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На территории Авдеевского коксохимического завода произошел пожар, пострадавших нет - ГСЧС

В Донецкой области утром пожарные ликвидировали пожар на территории Авдеевского коксохимического завода, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"16 октября в ГСЧС поступила информация, что в г.Авдеевка на территории коксохимического завода возникло возгорание перегретого кокса на конвейерной ленте на площади 350 кв", - сказано в сообщении.

В 11:06 в возгорание локализовали на площади 350 м.кв., в 11:23 - ликивидировали. Жертв и пострадавших нет.

К тушению от ГСЧС привлечено 48 человек и 12 ед. техники.

Теги: #гсчс #авдеевский_кхз #пожар
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