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11:36 16.10.2021

В Минобороны Украины создан Департамент государственного гарантирования качества

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В Минобороны Украины создан Департамент государственного гарантирования качества

Для усовершенствования взаимодействия с исполнителями оборонных закупок в Министерстве обороны создан Департамент государственного гарантирования качества, сообщил заместитель министра обороны Украины Александр Носов.

"Заказчик не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность исполнителя оборонных закупок, иначе заказчик нарушает законодательство, в том числе и Конституцию Украины. Роль Министерства обороны - заключать сделки и договариваться", - приводит слова Носова пресс-служба ведомства.

Он отметил, что Департамент создан согласно закону "Об оборонных закупках". Формирование Департамента будет закончено к концу 2021 года. Также, по словам замминистра, в рамках преобразований до конца года такого понятия как "управление военных представительств" не будет.

"Такое решение по моему представлению принял министр обороны. Создан Департамент государственного гарантирования качества, что будет действовать в соответствии с требованиями закона Украины "Об оборонных закупках", - сказал Носов.

Теги: #минобороны #качество #закупки
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