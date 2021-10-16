Китайский корабль "Шэньчжоу-13" успешно состыковался с базовым модулем национальной космической станции

Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-13" в субботу успешно состыковался с базовым модулем, создаваемой национальной космической станции, сообщило Управление программы пилотируемых полетов КНР (CMSA).

Стыковка проведена через 6,5 часов после запуска.

Запуск корабля был осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" ("Великий поход-2Ф") со стартовой площадки на космодроме Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая в субботу в 00:23 по пекинскому времени.

Космический корабль в автоматическом режиме провел сближение и стыковку с основным модулем "Тяньхэ" китайской космической станции и образовал орбитальный комплекс с ним и пристыкованными ранее грузовыми кораблями "Тяньчжоу-2" и "Тяньчжоу-3".

Корабль "Шэньчжоу-13" доставил на базовый модуль "Тяньхэ" строящейся китайской космической станции "Тяньгун" экипаж из трех тайконавтов (китайское название космонавтов - ИФ), среди которых одна женщина. Это командир корабля Чжай Чжиган, женщина-тайконавт Ван Япин и тайконавт Е Гуанфу, для которого это будет первый полет в космос. Экипаж будет работать на орбите шесть месяцев. Это будет самый длительный в истории КНР космический полет.

В Китае это уже 21-й полет корабля с тайконавтами с начала реализации программы пилотируемых полетов в космос, а также вторая пилотируемая миссия к строящейся орбитальной станции.

Во время своего пребывания на орбите тайконавты совершат 2-3 выхода в открытый космос. Они также проведут ряд научных исследований.

Модуль "Тяньхэ" был выведен на орбиту в апреле. С 17 июня по 16 сентября на станции уже работали трое тайконавтов, прибывших на корабле "Шэньчжоу-12". В ходе трехмесячного пребывания они провели различные эксперименты, установили и наладили работу бортового оборудования и дважды выходили в открытый космос для монтажных работ.

Создание полноценной орбитальной станции должно завершиться в 2022 году. К базовому модулю планируется еще шесть запусков. В частности, к нему предполагается пристыковать два лабораторных модуля - "Вэньтянь" и "Мэньтянь". Кроме того, в предстоящее время на станцию будут отправлены два грузовых корабля и два пилотируемых корабля с тайконавтами.

Общий вес станции "Тяньгун", которая будет находиться на высоте 400 км, после завершения ее строительства составит около 90 тонн. Она будет в пять раз меньше Международной космической станции и будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет.

Планируется, что в качестве составной части станции на орбиту будет также выведен автономный модуль "Сюньтянь" с оптическим телескопом, диаметр зеркала которого составляет два метра. Он будет маневрировать на орбите с помощью своей двигательной установки и время от времени пристыковываться к станции для дозаправки и обслуживания.