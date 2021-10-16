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08:21 16.10.2021

В Украине за сутки зафиксировано 12 983 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 5 874 человека, 277 умерло

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В Украине за сутки зафиксировано 12 983 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 5 874 человека, 277 умерло

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 12 983 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 5 874 человека, 277 умерло. За сутки вакцинировано 148 438 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Всего за сутки 15 октября 2021 в Украине: 148 438 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 79 580 человек, полностью иммунизированы – 68 858 человек. Зафиксировано 12 983 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 105, медработников - 204). Также за минувшие сутки: госпитализированы –2 859 человек; летальных случаев - 277; выздоровело – 5 874 человека", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 15 октября зафиксировано 13 624 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 октября зафиксировано 18 881 новый случай заболевания СOVID-19, 13 октября 2021 сообщалось о 16 309 новых инфицированных, 12 октября зафиксировано 11 996 новых случаев заболевания СOVID-19, 11 октября зафиксировано 8 832 новых случая заболевания СOVID-19, 10 октября сообщалось о 11 344 новых инфицированных, 9 октября за сутки зафиксировано 15 908 новых случаев заболевания COVID-19, 8 октября за сутки зафиксировано 16 362 новых случая заболевания СOVID-19, 7 октября 2021 в Украине сообщили о 15 125 новых случаях, 6 октября зафиксировано 12 662 новых случаев заболевания COVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 623 882 человека, выздоровели 2 322 456 человек, летальных случаев - 60 414.

Теги: #статистика #коронавирус
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