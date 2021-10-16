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07:19 16.10.2021

ИГИЛ назвала имена исполнителей теракта в мечети Кандагара - СМИ

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ИГИЛ назвала имена исполнителей теракта в мечети Кандагара - СМИ

Террористическая группировка "Исламское государство", взявшая на себя ответственность за нападение на шиитскую мечеть Кандагара, назвала имена исполнителей теракта, сообщает Aamaj News.

"ИГИЛ, взявшая на себя ответственность за нападение на шиитскую мечеть в Кандагаре, обнародовала имена исполнителей теракта и опубликовала их фотографии до совершения преступления: это члены группировки Анас Хорасани и Абу Али Балучи", - сообщает издание.

Теракт в шиитской мечети "Имам Баргях", которая еще известна как мечеть "Биби Фатимы" города Кандагар, центра одноименной провинции на юге Афганистана, произошел во время пятничной молитвы. Точное число жертв пока не объявлено, но по сообщениям СМИ, речь идет о более 100 погибших и раненных.

Ровно неделю такое же нападение было осуществлено на шиитскую мечеть в городе Кундуз, центре одноименной провинции на северо-востоке Афганистана, погибли и ранены более 150 человек. Тогда ответственность за теракт взяла на себя также ИГИЛ.

Теги: #исполнители #теракт #афганистан #игил
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