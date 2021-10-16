В результате обстрелов украинских позиций на Донбассе ранен один военнослужащий

Вследствие обстрелов украинских позиций российскими наемниками на Донбассе ранен один военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба ООС в субботу утром.

"Вследствие враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину предоставлено домедицинскую помощь и эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - указано в сводке.

Отмечается, что за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенного вооружения.

"По состоянию на 7:00 утра 16 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - подчеркнули в штабе.