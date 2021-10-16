События

06:56 16.10.2021

Ляшко предположил, что бустерная вакцинация в Украине скорее всего будет

1 мин читать
Ляшко предположил, что бустерная вакцинация в Украине скорее всего будет

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине скорее всего будет бустерная (дополнительная) вакцинация от COVID-19.

"Скорее всего, что будет. Но неизвестно, бустерная, или повторно двойная вакцинация. Это вопрос для рассмотрения. Но мы пока не на том уровне охвата прививками взрослого населения, чтобы говорить уже о введении бустерной или повторной вакцинации. Сегодня мы четко следуем рекомендациям ВОЗ, которая говорит, что надо сначала обеспечить доступ, по крайней мере, к одной дозе или к полному курсу вакцинации как можно большему количеству взрослого населения", - сказал Ляшко в интервью интернет-изданию "Радио Свобода".

Министр еще раз призвал всех вакцинироваться от COVID-19.

Ранее сообщалось, Министерство здравоохранения Украины планирует еще дважды расширять перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19.

Теги: #вакцинация #доза #бустерная
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:32 16.10.2021
Минздрав будет расширять список профессий для обязательной вакцинации от COVID-19

Минздрав будет расширять список профессий для обязательной вакцинации от COVID-19

11:58 15.10.2021
В Израиле на фоне активной вакцинации отмечается резкое снижение заболеваемости COVID-19 - СМИ

В Израиле на фоне активной вакцинации отмечается резкое снижение заболеваемости COVID-19 - СМИ

09:59 13.10.2021
Невакцинированных от COVID-19 до ноября работников сферы образования отстранят от работы – Минздрав

Невакцинированных от COVID-19 до ноября работников сферы образования отстранят от работы – Минздрав

18:47 12.10.2021
В Киеве работают 57 мобильных бригад для вакцинации от COVID-19 – КГГА

В Киеве работают 57 мобильных бригад для вакцинации от COVID-19 – КГГА

18:07 12.10.2021
Услугу по вакцинации от гриппа можно получить в частных клиниках Украины

Услугу по вакцинации от гриппа можно получить в частных клиниках Украины

19:18 11.10.2021
В ВОЗ рекомендуют прививать третьей дозой вакцины от COVID-19 людей с ослабленным иммунитетом

В ВОЗ рекомендуют прививать третьей дозой вакцины от COVID-19 людей с ослабленным иммунитетом

16:39 11.10.2021
Около 97% госпитализированных с коронавирусом украинцев не вакцинированы – Ляшко

Около 97% госпитализированных с коронавирусом украинцев не вакцинированы – Ляшко

16:04 11.10.2021
Одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 84% учителей - Шкарлет

Одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 84% учителей - Шкарлет

12:14 11.10.2021
Вакцинация на 90% сокращает вероятность госпитализации и летального исхода при заражении COVID-19 - исследование

Вакцинация на 90% сокращает вероятность госпитализации и летального исхода при заражении COVID-19 - исследование

08:49 11.10.2021
За сутки в Украине привито более 39 тыс. человек – Минздрав

За сутки в Украине привито более 39 тыс. человек – Минздрав

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В результате обстрелов украинских позиций на Донбассе ранен один военнослужащий

Данилов: российская торговая сеть "Mere" больше не может работать на территории Украины

В СНБО приняли стратегию информационной безопасности Украины

СНБО ввел санкции против 237 человек за организацию выборов в Госдуму РФ на оккупированной части Донбасса и в Крыму

В СНБО утвердили стратегию биобезопасности и биозащиты Украины - Данилов

ПОСЛЕДНЕЕ

В результате обстрелов украинских позиций на Донбассе ранен один военнослужащий

16 октября: Какой сегодня праздник

Британские следователи назвали терактом убийство видного политика-консерватора

Агентство ООН по делам беженцев критикует польский закон, позволяющий отказывать мигрантам в убежище

В Киеве пьяный водитель грузовика сбил двух пешеходов

Космический зонд NASA Lucy стоимостью $1 млрд стартует для изучения астероидов вблизи Юпитера

В Минфине США фиксируют активизацию кибервымогателей в 2021 году

Саакашвили дал согласие на медицинский осмотр и принятие лекарств, сообщил врач экс-президента Грузии

Зеленский поручил рассмотреть вопрос об увеличении тюремного срока для контрабандистов до 20 лет

Утвержденный СНБО план обороны Украины секретен, он будет реализован в случае войны - Данилов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА