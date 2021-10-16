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06:32 16.10.2021

Британские следователи назвали терактом убийство видного политика-консерватора

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Британские следователи назвали терактом убийство видного политика-консерватора

Британская полиция считает терроризмом совершенное в пятницу убийство депутата палаты общие Дэвида Эмесса, пишет The Guardian.

Национальный координатор по антитеррористическим операциям британской полиции Дин Хэйдон официально назвал произошедшее террористическим нападением.

В свою очередь, следователи сообщили, что, согласно первым поступившим данным, "не исключено, что может быть связь с исламским экстремизмом.

Политик-консерватор Дэвид Эмесс в пятницу получил множественные ножевые ранения на встрече с избирателями в церкви города Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс. 69-летнему депутату оказали помощь на месте происшествия, однако спасти его жизнь не удалось. Эмесс был депутатом от избирательного округа Саутенд-Уэст с 1997 года. Впервые он попал в парламент в 1983 году.

Теги: #политик #терроризм #британия
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Интерфакс-Украина
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