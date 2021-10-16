В Минфине США фиксируют активизацию кибервымогателей в 2021 году

За первую половину 2021 года финансовые ведомства США зафиксировали выплаты на общую сумму $590 млн, связанные с деятельностью хакеров, применявших программы-вымогатели, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на данные американского Минфина.

Это на 42% больше, чем аналогичный показатель за весь 2020 год, отмечает министерство.

"Если этот тренд не изменится, то за один только 2021 год транзакции, имеющие отношение к деятельности кибервымогателей, превзойдут суммарный показатель за предыдущие 10 лет", - подчеркнули в ведомстве.

За последние месяцы США столкнулись с серией мощных кибератак, целью которых было получение выкупа.