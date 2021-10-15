Глава Пентагона встретится в Украине с президентом и министром обороны

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Украину позже в октябре встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой Минобороны Андреем Тараном, говорится в заявлении, распространенном Пентагоном.

В Украине, как сообщает Пентагон, Остин проведет встречу с президентом и министром обороны, "чтобы заверить в нашей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Визит также послужит возможностью обсудить прогресс Украины в реализации реформ оборонной промышленности, необходимых для движения вперед ее евроатлантических устремлений, а также для регионального сотрудничества между черноморскими союзниками и партнерами", - отмечается в заявлении.

Отмечается, что Остин также встретится с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе.

Как сообщалось, также Остин на следующей неделе посетит Европу, в частности, Румынию и Бельгию. В Румынии он встретится с президентом Клаусом Йоханнисом и с министром обороны Николае Чьюкэ. Затем он отправится на встречу министров оборонных ведомств стран НАТО в Брюссель.