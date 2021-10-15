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22:47 15.10.2021

Зеленский инициировал совещание по поводу усиления кадрового обеспечения на таможне

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Зеленский инициировал совещание по поводу усиления кадрового обеспечения на таможне

Президент Украины Владимир Зеленский предложил в начале следующей недели провести совещание с участием руководителя Государственной таможенной службы, министра финансов, председателя Службы безопасности Украины и представителей других ведомств, на которой будет рассмотрен вопрос усиления кадрового обеспечения на таможне, сообщила пресс-служба главы государства.

В сообщении также отметили, что в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в пятницу были заслушаны доклады руководителей Одесской таможни, а также представителей СБУ и МВД Одесской области по вопросу противодействия контрабанде. Согласно отчету, поступления в госбюджет выросли на 47 млрд грн, но в то же время есть информация, что люди, которые ранее оказались под санкциями, не прекратили своей деятельности полностью.

Теги: #таможня #кадры
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