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22:24 15.10.2021

В приложении "Дия" будут доступны услуги для ветеранов

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В приложении "Дия" будут доступны услуги для ветеранов

Сервисы для ветеранов Украины станут доступны в приложении "Дия" в 2022 году, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице Фейсбук в пятницу.

Он отметил, что минцифра работает над запуском совместно с министерством ветеранов.

"На портале Дия ветеранам, в отношении которых имеются сведения в реестрах, будет доступен раздел с информацией об их статусах и льготах. Работаем с другими министерствами, чтобы интегрировать все существующие государственные реестры, а их около 16. Это станет началом для дальнейшей реализации новых сервисов и позволит ветеранам всех категорий пользоваться преимуществами цифровых услуг в Дии", - указал Федоров в посте.

Он подчеркнул, что в Украине сейчас более 400 тыс. участников АТО/ООС, а вместе с воинами Второй мировой войны, членами семей погибших, участников боевых действий на территориях других государств - примерно 1,2 миллиона.

Теги: #ветераны #услуги #дия
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