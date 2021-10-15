Ничто не указывает на возможную смену министра обороны Украины в ближайшее время – пресс-секретарь президента

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявляет об отсутствии предпосылок к смене министра обороны Украины в ближайшее время.

"Министр обороны был вместе с президентом в составе президентской делегации, которая летала сейчас на восток (Украины – ИФ). Честно: ничего не указывает на то, что возможна смена министра обороны", - сказал Никифоров на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в пятницу, отвечая на вопрос о том, когда возможна ротация главы украинского оборонного ведомства и ведет ли президент подбор кадров на эту должность.

В настоящее время должность министра обороны занимает Андрей Таран. Верховная Рада поддержала его назначение по представлению Зеленского 4 марта 2020 года.