Данилов: российская торговая сеть "Mere" больше не может работать на территории Украины

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в пятницу принял решение о запрете работы в Украине российской сети магазинов "Mere", сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Компания "Mere" после сегодняшнего заседания СНБО не имеет права работать. Я бы хотел вас проинформировать, что на сегодняшний день единственный город, где продолжалась их деятельность – это Белая Церковь, но после сегодняшнего заседания СНБО они не могут работать на территории нашей страны", - рассказал Данилов на брифинге по итогам заседания.

Сеть "Mere" – сеть дисконтных магазинов, которая выступает как международный бренд российской сети "Светофор". Первый магазин на территории Украины был открыт в августе 2020 года в Николаеве, но вскоре закрылся. В июне 2021 года сеть заявила о возвращении в Украину и о планах открыть 40 магазинов по всей стране. В ответ на это Данилов заявил, что СНБО предпримет шаги для прекращения работы сети в Украине.