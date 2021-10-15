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20:48 15.10.2021

В СНБО приняли стратегию информационной безопасности Украины

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В СНБО приняли стратегию информационной безопасности Украины

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приняли стратегию информационной безопасности Украины в разрезе российской агрессии, заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.

"Вопрос информационной безопасности… Были горячие дискуссии относительно этой стратегии. Речь идет о ситуации в информационной безопасности. Вы знаете, что мы находимся в тяжелом положении относительно того, что касается агрессии Российской Федерации. Она существует не только на фронте, но на информационном фронте. Они используют СМИ для влияния на нашу Украину, на наших людей. Такая стратегия была сегодня рассмотрена и принята на заседании СНБО", - рассказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.

Теги: #снбо #безопасность #информационная
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