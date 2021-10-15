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20:43 15.10.2021

СНБО ввел санкции против 237 человек за организацию выборов в Госдуму РФ на оккупированной части Донбасса и в Крыму

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СНБО ввел санкции против 237 человек за организацию выборов в Госдуму РФ на оккупированной части Донбасса и в Крыму

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) применил санкции в отношении 237 новых человек за организацию ими голосования на выборах в Государственную думу Российской Федерации на территории временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также полуострова Крым, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"У нас на сегодняшний день было принято решение в отношении тех людей, которые принимали непосредственное участие в обеспечении работы по выборам (с Госдуму РФ – ИФ) на территории Крыма, на территории Донецкой и Луганской областей. Все эти люди… мы продолжает вводить все санкции (против них – ИФ). И сегодня были следующие люди, было 237 человек… в отношении которых были применены санкции", - заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.

Как сообщалось, 17 сентября ввел санкции против 53-х членов избирательных комиссий и 33-х кандидатов в Госдуму РФ.

Теги: #снбо #рф #санкции #выборы
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