СНБО ввел санкции против 237 человек за организацию выборов в Госдуму РФ на оккупированной части Донбасса и в Крыму

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) применил санкции в отношении 237 новых человек за организацию ими голосования на выборах в Государственную думу Российской Федерации на территории временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также полуострова Крым, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"У нас на сегодняшний день было принято решение в отношении тех людей, которые принимали непосредственное участие в обеспечении работы по выборам (с Госдуму РФ – ИФ) на территории Крыма, на территории Донецкой и Луганской областей. Все эти люди… мы продолжает вводить все санкции (против них – ИФ). И сегодня были следующие люди, было 237 человек… в отношении которых были применены санкции", - заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.

Как сообщалось, 17 сентября ввел санкции против 53-х членов избирательных комиссий и 33-х кандидатов в Госдуму РФ.