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20:22 15.10.2021

СНБО утвердил План обороны Украины – Данилов

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СНБО утвердил План обороны Украины – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в пятницу, 15 октября, утвердил План обороны Украины, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в Киеве.

"Первый вопрос, о котором шла речь – был утвержден впервые в истории современной Украины План обороны Украины. Это большой документ, над которым работали почти два года, который четко дает ответы на те вызовы, которые сегодня есть перед нашей страной", - рассказал Данилов.

В частности, отметил он, документ предусматривает механизмы сотрудничества различных ведомств в случае чрезвычайных ситуаций и привлечение сил территориальной обороны.

Теги: #снбо #оборона #план
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