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Социал-демократы, "Зеленые" и "свободные демократы" в ФРГ договорились ускорить отказ от угля и сокращать бюрократию

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Социал-демократы, "Зеленые" и "свободные демократы" в ФРГ договорились ускорить отказ от угля и сокращать бюрократию

ФРГ-ПАРТИИ-ЭКОЛОГИЯ-ДОКУМЕНТ

 

Берлин. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Социал-демократы, "Зеленые" и "Свободная демократическая партия" в ФРГ согласовали документ, предваряющий коалиционное соглашение, с этим документом они вступают в решающую фазу переговоров о формировании правительства. В частности, они планируют ускорить отказ Германии от угольной энергетики.

Как сообщает Spiegel со ссылкой на проект документа, первым пунктом заявлен "цифровой прорыв". Ускорение бюрократических процессов стало важной предвыборной темой почти всех партий, теперь три партии хотят реализовать эти планы.

"В первый год правительства следует принять все необходимые решения для того, чтобы быстро, эффективно и целенаправленно реализовать частные и государственные инвестиции. Наша цель состоит в том, чтобы по крайней мере вдвое сократить срок принятия решений", - сказано в документе, который цитирует издание.

Важным пунктом является попытка сократить срок отказа Германии от угольной энергетики до 2030 года с запланированного 2038 года. "В идеале это должно произойти уже до 2030 года", - сказано в проекте.

"Северный поток 2" в документе не упоминается, но сказано, что участники переговоров планируют диверсифицировать энергопоставки в ФРГ.

Планируется улучшить организацию полиции и усовершенствовать защиту от кибератак.

Стороны условились укреплять ЕС и поддерживать НАТО, но цель добиться того, чтобы взносы Германии в бюджет НАТО составили 2% ВВП, не упомянута.

Три партии ведут предварительные переговоры после парламентских выборов, они состоялись в Германии 26 сентября.

Теги: #партии #документ #фрг #экология
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