16 октября: Какой сегодня праздник

16 октября отмечают Всемирный день хлеба, Всемирный день продовольствия, Всемирный день анестезии и День Шефа. Также сегодня День нетворкинга и день аллерголога. В этот день в Лондоне впервые опубликован знаменитый роман "Джейн Эйр", а Иоанн Павел II стал Папой Римским. Также 16 октября родились британский поэт и прозаик Оскар Уайльд и звезда культового фильма "Побег из Шоушенка" Тим Роббинс.

Ежегодно 16 октября празднуется Всемирный день хлеба. Он был учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. Выбор даты обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, которая занималась решением проблем в развитии сельского хозяйства и его производства. К этому же событию приурочен и еще один праздник – Всемирный день продовольствия.

История хлеба насчитывает несколько тысячелетий. Согласно научным исследованиям, первые хлебные изделия возникли около 8 тысяч лет назад. Внешне они выглядели как лепешки, готовились из крупы и воды и выпекались на раскаленных камнях. Первый дрожжевой хлеб научились делать в Египте. Уже тогда хлеб почитали и ассоциировали с солнцем (в ранней письменности даже обозначали с ним одним символом – кругом с точкой в центре).

Всемирный день продовольствия также отмечается 16 октября. Его главная цель — повышение уровня осведомленности населения в отношении продовольственной проблемы в мире. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO), 821 млн. человек в мире до сих пор страдают от голода, несмотря на то, что производится достаточно продовольствия, чтобы прокормить всех. В то же время 1,9 млрд человек имеют избыточный вес, из них 672 млн страдают от ожирения. В этот день проводятся различные благотворительные акции, которые имеют большое значение для облегчения бедственного положения стран "третьего мира".

Также в этот день в ряде стран отмечается День Шефа или Национальный день Босса. Это профессиональный праздник руководителей коллективов всех уровней. В 1958 году Патриция Хароски, работавшая секретарем в американской компании State Farm Insurance Company, предложила учредить новый праздник, посвященный чествованию любимого руководителя. В 1962 году этот праздник был официально утвержден губернатором штата Иллинойс Отто Карнером. Традицию празднования Дня Босса поддержали и другие страны, праздник распространился по всему миру. Сегодня День отмечается в США, Канаде, Европе, Австралии и Южной Африке.

В 1847 году в Лондоне впервые опубликован роман английской писательницы Шарлотты Бронте "Джейн Эйр". Произведение повествует о судьбе образованной девушки, сироты, которая должна сама пробивать себе дорогу в жизни. Роман глубоко психологичен: чувства героев, их страдания, сознание безысходного противоречия между собственными страстями, душевное одиночество. "Джейн Эйр" занимает десятое место в списке 200 лучших книг по версии BBC.

В 1946 году в спортзале Нюрнбергской тюрьмы были приведены в исполнение смертные приговоры, которые Международный трибунал вынес ведущим военным преступникам нацистского Третьего Рейха. В числе казненных - министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп, начальник главного управления имперской безопасности СС Эрнст Кальтенбруннер, главный философ нацистской партии и имперский министр по восточным оккупированным территориям Альфред Розенберг, бывший начальник штаба верховного командования германских вооруженных сил Йохан Кейтель, главный теоретик антисемитизма Юлиус Штрайхер и другие. Всего к смертной казни были приговорены 12 подсудимых. Приговор в исполнение приводили американские солдаты - профессиональный палач Джон Вудз и доброволец Джозеф Малта в присутствии многочисленных свидетелей.

В 1978 году Иоанн Павел II стал 264-м Папой Римским. Поляк по происхождению, Кароль Войтыла стал первым неитальянцем на папском престоле с 1523 года, одним из самых молодых понтификов в истории и первым папой славянского происхождения. Оставался предстоятелем Римско-католической церкви до апреля 2005 года. По длительности своего понтификата он уступает только Апостолу Петру и папе Пию IX (1846—1878). Преемником Иоанна Павла II стал немецкий кардинал Йозеф Ратцингер, принявший имя Бенедикт XVI.

В 1854 году родился английский писатель и поэт Оскар Уайльд – один из самых известных драматургов позднего Викторианского периода, одна из ключевых фигур эстетизма и европейского модернизма. Творчество Уайльда демонстрирует его приверженность к эстетическому направлению декаданса, которому свойственны культ индивидуализма, вычурность, мистицизм, пессимистические настроения одиночества и отчаяния. В 1890 году в свет вышел единственный роман Уайльда "Портрет Дориана Грея", в котором герой, отвергающий все нравственные ограничения во имя наслаждения и свободы самовыражения (идея, созвучная самому Уайльду), гибнет, оказавшись заложником своего аморализма и эстетства. Критики обвинили роман в безнравственности.

В 1886 году родился израильский политический и государственный деятель Давид Бен-Гурион. Возглавлял еврейское рабочее движение в Палестине и Еврейское агентство Израиля. Бен-Гурион – первый премьер-министр Израиля (в 1948—1953 и 1955—1963 годах), министр обороны в первых десяти правительствах Израиля, министр транспорта в третьем правительстве страны. Он считается одним из отцов-основателей Израиля. Бен-Гурион заложил фундамент еврейского государства, напрямую повлияв на решение ключевых вопросов и формирование основных институтов страны. Под руководством Бен-Гуриона Израиль отстоял свою независимость в Арабо-Израильской войне 1947-1949 годов.

Свой 63-й день рождения отмечает американский актер, кинорежиссер сценарист и продюсер Тим Роббинс. Начал сниматься для телевидения и кино с начала 1980-х годов. Слава пришла к актеру после роли питчера Ньюка в спортивной ленте "Дархэмский бык". Но самая известная актерская работа Тима Роббинса – роль несправедливо попавшего в тюрьму банкира Энди Дюфрейна в культовом фильме "Побег из Шоушенка" по рассказу Стивена Кинга. В 2004 году Роббинс получил "Оскара" за лучшую роль второго плана в фильме "Таинственная река" Клинта Иствуда. В послужном списке актера – около 70 ролей в кинофильмах и сериалах. В их числе "Лестница Иакова" (1990), "Игрок" (1992), "Дорога на Арлингтон" (1999), "Война миров" (2005). За постановку криминальной драмы "Мертвец идет" Роббинс выдвигался на "Оскар" за лучшую режиссерскую работу в 1996 году.

Именины: Денис, Иван, Мария, Павел, Петр