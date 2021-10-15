Международный Суд ООН назначил второй раунд письменных объяснений по делу Украины против России - заявление МИД

Международный Суд ООН назначил второй раунд письменных объяснений по делу Украины против России касательно систематических нарушений РФ Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что решение было опубликовано сегодня на сайте Международного суда.

"Дело касается систематических нарушений Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Решению суда начать второй раунд письменных объяснений предшествовали консультации представителей сторон с Президентом Суда 30 сентября 2021. Во время консультаций Украина акцентировала на необходимости скорейшего назначения даты для подачи возражений фактических и правовых контраргументов. Это будет способствовать достижению справедливости для народа Украины и привлечению России к ответственности за нарушение международного права", - указано в заявлении.

Согласно решению суда, Украина должна подать ответ на контр-меморандум России до 8 апреля 2022 года, после чего Россия должна подать свой письменный документ до 8 декабря 2022 года. После представления финальных письменных возражений сторонами суд назначит дату устных слушаний по существу дела и примет окончательное решение.

Как сообщалось, после подачи Украиной меморандума, в котором подробно устанавливалось нарушение Россией международного права, Россия отрицала наличие у суда юрисдикции рассматривать данное дело. Решением от 8 февраля 2019 Международный Суд ООН отверг все возражения России по юрисдикции.