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19:23 15.10.2021

Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В районе Новозвановки наемники дважды открывали огонь из минометов калибра 120 мм и противотанкового ракетного комплекса. Под Золотым-4 применялись минометы калибра 120 мм.

Под Авдеевкой наемники обстреляли позиции подразделений ОС из минометов калибра 82 мм. В районе Новотошковского велся огонь из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Подразделения ОС открывали огонь в ответ.

 

Теги: #всу #оос #донбасс
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