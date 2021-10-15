Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В районе Новозвановки наемники дважды открывали огонь из минометов калибра 120 мм и противотанкового ракетного комплекса. Под Золотым-4 применялись минометы калибра 120 мм.

Под Авдеевкой наемники обстреляли позиции подразделений ОС из минометов калибра 82 мм. В районе Новотошковского велся огонь из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Подразделения ОС открывали огонь в ответ.