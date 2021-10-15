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18:14 15.10.2021

В Закарпатской области в результате ДТП погибли 4 человека, в том числе патрульный полицейский и пограничник

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В Закарпатской области в результате ДТП погибли 4 человека, в том числе патрульный полицейский и пограничник

В с. Великие Лучки, что в Мукачевском районе Закарпатской области, в результате столкновения автомобиля "Renault" и эвакуатора, погибли четыре человека, ещё один госпитализирован, сообщает пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел около 4 часов утра в пятницу, указывается в сообщении в соцсети Facebook.

"Известно, что водитель автомобиля "Renault" столкнулся с эвакуатором, который в тот момент цеплял машину, которая несколькими часами ранее на этом же месте попала в ДТП - въехала на обочине в электроопору. На месте происшествия в то время находилась следственно-оперативная группа полиции и наряд группы быстрого реагирования, которые обеспечивали безопасность движения во время оформления ДТП и работы эвакуатора. Сразу после столкновения автомобиль "Renault" загорелся, пожар локализировали сотрудники ГСЧС", - сообщают в полиции.

Все четыре человека, которые находились в автомобиле "Renault", погибли на месте – водитель, сотрудник Управления патрульной полиции в Закарпатской области, и его трое пассажиров – военнослужащий Чопского пограничного отряда и две девушки в возрасте 17 и 18 лет. Установлено, что все погибшие были жителями г. Чоп.

Водитель эвакуатора был госпитализирован. Предварительно медики диагностировали у него внутренне-черепную травму и перелом черепа.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек).

В рамках производства будет назначен ряд экспертиз.

Теги: #жертвы #дтп #закарпатская_область
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