Скончался британский депутат Эмесс, ранее получивший ножевое ранение

Депутат палаты общин британского парламента представитель Консервативной партии Дэвид Эмесс погиб в результате нападения вооруженного ножом человека, сообщает полиция графства Эссекс.

"К сожалению, мужчина погиб. Подозреваемый задержан на месте преступления", - сообщила полиция Эссекса на своей странице в твиттере. Британские СМИ проясняют, что погибший - именно Эмесс.

Ранее в пятницу стало известно, что Дэвид Эмесс получил множественные ножевые ранения в своей приемной в городе Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс. 69-летнему депутату оказали помощь на месте происшествия, однако спасти ему жизнь не удалось.

Эмесс был депутатом от избирательного округа Саутенд-Уэст с 1997 года. Впервые он попал в парламент в 1983 году.