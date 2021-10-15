Страны Балтии вышли на первое место в Европе по кумулятивной заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. жителей

В странах Балтии за сутки выявлено 6 тыс. 155 новых случаев коронавируса, днем ранее сообщалось о 6 тыс. 329 заболевших.

Литва, Латвия и Эстония вышли на первое место среди стран Европейского союза и Европейского экономического пространства по числу случаев заражения COVID-19 за 14 дней из расчета на 100 тыс. жителей, пишет в пятницу новостной портал Delfi.ru. Средний показатель по ЕС составляет 166 случаев - в пять раз меньше, чем в странах Балтии.

Согласно данным Европейского центра по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний, в Литве кумулятивная заболеваемость по положению на конец прошлой недели составляла 972 случая на 100 тыс. жителей, в Латвии - 864 и в Эстонии - 859. В Литве показатель за неделю вырос на 176, в Латвии - на 283, а в Эстонии - на 200 случаев.

Смертность от коронавируса за 14 дней в Эстонии составила 40 случаев в расчете на миллион населения, Эстония занимает по этому показателю седьмое место в ЕС.

За минувшие сутки в Эстонии зафиксировали 1 тыс. 277 новых случаев COVID-19, что является очередным антирекордом этой осени, сообщает агентство BNS. Еще шесть человек скончались от этой болезни.

В Литве за сутки подтверждено 2 тыс. 736 новых случаев коронавируса, еще 15 зараженных скончались, сообщает агентство BNS с ссылкой на департамент статистики. В общей сложности в Литве от коронавируса умерли 5 тыс. 376 человек.

В двух крупных больницах Вильнюса из-за COVID-19 остановлена плановая госпитализация. Речь идет клинике Сантарос и Вильнюсской городской клинической больнице, передает BNS.

"Осталось по несколько коек для ковидных пациентов, поэтому в данный момент открываются новые отделения и оборудуются кровати для ковидных пациентов. Эти места и персонал не могут взяться из ниоткуда: остановлена плановая госпитализация для пациентов терапевтического профиля. Мы лечим и принимаем лишь срочных пациентов", - сообщила журналистам директор по управлению клиникой Йолита Якутене.

В Латвии третий день подряд фиксируется более 2 тыс. 100 новых случаев коронавируса. Так, в пятницу подтверждено 2 тыс. 142 новых случая COVID-19, еще 12 заболевших умерли, пишет BNS со ссылкой на данные центра профилактики и контроля заболеваний.

Всего с начала пандемии в Латвии COVID-19 выявлен у 180 тыс. 440 человек, 2 тыс. 869 пациентов умерли.